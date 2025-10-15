Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçarak, ters döndü. Araç sürücü sıkıştığı otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

Olay sabaha karşı Savaştepe Sarıbeyler Yolu üzerinde meydana geldi. Savaştepe’den Sarıbeyler yönüne gitmekte olan 10 AFB 050 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi sonrası sürücü 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı.