Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Konser, sanatçıların toplu halde seslendirdiği "Haydar Haydar" adlı türküyle başladı. Etkinlikte Erzincan, Kahramanmaraş, Sivas ve Kırşehir yörelerinden "Merdo", "Sen Benimsin", "Hacel Obası", "Şafak Söktü Yine Sunam Uyanmaz", "Ah Yalan Dünyada" ve "Ben Bu Yıl Yarimden Ayrı Düşeli", "Bergüzar" "Nem Kaldı", "Dargın Mahkum", "Dostum Dostum", "Candan İleri", "Sazım" şarkıları söylendi. Bu türkülere seyirciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Genel Sanat Yönetmenliğini Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Kürşad Türkay’ın yaptığı konser ekibinde Emirhan Yamaç, Berat Çelik, Anılcan Şahin, Polat Can, Oğuzhan Çolak, Furkan Aksu, Süleyman Emre Harman, Hazar Fırat Türktam, Tolga Ardıç, Batuhan Kaptan, Cemalettin Çavuş, Murat Yıldız, Cemre Taban, Lale Tosun Turhan, Beyza Özdemir, Doğukan Bozkurt, Ali Efe Dereli, Ali Talip Keskin, Mert Can Kavak, Aydın Battal, Kemal Barış Keskin, Alperen Öztürk, Adnan Bahadır, Onur Can Amcaoğlu, Mert Koçak, Ensar Ali Akçay, Adem Yiğit Doğan, Seda Nur Göknar, Muhammed Mustafa Karadağ, Çiğdem Kabaoğlu yer aldı. Konser, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.