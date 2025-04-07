Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Denizli’de ilk kez "Küçük Eller Büyük Hamleler" Satranç Turnuvası düzenlendi. 198 minik sporcunun ellerinde Türk Bayraklarıyla coşkusuna sahne olan yarışmalar sonunda ödüller sahiplerini buldu.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Pamukkale Satranç Salonu’nda 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde "Küçük Eller Büyük Hamleler" Satranç Turnuvası düzenlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleşen yarışmalara 5 farklı ilden 198 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar 6 Nisan Pazar günü düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik Denizli’de bir ilk oldu. Satranç yarışmaları öncesi katılan tüm çocuklara, Türk Bayrağı hediye edildi. Ellerinde bayraklarla salona giriş yapan çocuklarla polisler, müsabakalar öncesi aynı masaya oturdu. Polislerle bir araya gelen çocuklar muhabbet edip keyifli vakit geçirdi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Satranç ödül töreni öncesinde konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, çocuklara yönelik sosyal ve sportif etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Türk Polisi olarak sadece güvenliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak projeleri onlara sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu turnuvayla hem çocuklarımızı satranç gibi zeka geliştirici bir sporla buluşturduk, hem de Polis Haftası’nı çocuklarımızla anlamlı bir şekilde kutladık" ifadelerini kullandı.

Organizasyona katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Satranç İl Temsilcisi İsmail Sarı’ya, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından plaket takdim edildi. Turnuvaya özel hediyelerin dağıtıldığı yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.