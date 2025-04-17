Aliağa Belediyesi’nin bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği ‘KYME Satranç Turnuvası’ 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğinde Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda organize edilecek turnuva 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılacak

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Aliağa’ya gelecek yüzlerce satranç tutkunu dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergileyecek. İki gün sürecek turnuvaya Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılacak. Turnuvaya katılabilmek için 2024-2025 yılı geçerli vizeye sahip olmak olmakla beraber 2018 ve önceki yıllarda doğan sporcular turnuvaya başvurabilir.

Sporcular 4 kategoride yarışacak

Turnuva 4 farklı kategoride düzenlenecek. 8 yaş ve altı kategorisi ile 10 yaş ve altı kategorisi 64 sporcu, 14 yaş ve altı kategorisi 40 sporcu, 18 yaş ve altı kategorisi 32 sporcu ile sınırlı tutulacak.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlenecek

Turnuvaya geçerli TSF lisansına sahip herkes katılabilir. Turnuvada Swiss Manager yazılımı kullanılacak ve başlangıç sıralaması, sporcunun en yüksek kuvvet derecesine göre yapılacak. Turnuva sonunda kendi kategorilerinde derece alanlar için madalya ve ödül töreni düzenlenecek.