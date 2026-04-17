BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursunu ziyaret ederek gençlere meslek edinmenin önemine dikkat çekti.

Sason ilçesinde gençlerin meslek sahibi olmasını desteklemek amacıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursu ilgi görmeye devam ediyor. Sason Kaymakamı Furkan Başar, kursu ziyaret ederek hem yürütülen eğitimleri yerinde inceledi hem de kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında mutfağa girerek yemek yapan ve hazırladığı yemekleri servis eden Kaymakam Başar, yemek yapmanın bir sanat olduğunu vurguladı. Kursiyerlerle yakından ilgilenen Kaymakam Başar, verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Kurs kapsamında katılımcılara, temel mutfak bilgileri, hijyen kuralları ve yemek hazırlama teknikleri gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Gençlerin meslek edinerek kendi ayakları üzerinde durabilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Kaymakam Başar, 'Meslek, insanın kolundaki altın bilezik gibidir. Meslek sahibi olan bir gencimiz, istediği il ve ilçede kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilir. Kaymakamlık olarak gençlerimizin meslek sahibi olmaları konusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.