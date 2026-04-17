Kahramanmaraş'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Erzincan'da Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kentteki Terzibaba Camisi'nde gerçekleştirilen namaza çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından saf tutan cemaat, saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.

Gıyabi cenaze namazını kıldıran imam, dua sırasında duygusal anlar yaşadı. İmamın gözyaşlarını tutamadığı görülürken, cemaatten bazı vatandaşların da duygulandığı gözlendi.

Namazın ardından yapılan dualarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Vatandaşlar, yaşanan olayın derin üzüntü oluşturduğunu belirterek benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.