Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dün, Şarkikarağaç ilçesi Arak köyünde E.B.’ye ait tek katlı müstakil evin baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.