Sarıyer’de bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’ndeki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktaki ocakta başlayan yangın, ev sahiplerinin alevlerin üzerine su dökmesiyle büyüdü. Kısa sürede gecekonduyu saran yangın, sokakta bulunan elektrik direğine de sıçrayarak elektrik kesintisine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının başladığı gecekondu kullanılamaz hale gelirken, evdeki 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.