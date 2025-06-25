Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sarıgöl Meslek Yüksekokulu (MYO), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenini coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl MYO Müdürü Öğr. Gör. Ercan Oyan, MCBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Yüksel, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

95 öğrenci mezun oldu

Törende konuşma yapan Sarıgöl MYO Müdürü Ercan Oyan, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, ailelerine de teşekkür etti. Kaymakam Halil Dalak da konuşmasında, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak meslek hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında Tapu ve Kadastro Programından mezun olan 95 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, mezun öğrencilerin geleneksel kep fırlatma seremonisi ile sona erdi. Büyük bir coşku ve mutluluğun yaşandığı törenin ardından öğrenciler, aileleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.