Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısında eğitim çalışanlarının sorunları, sendikal kazanımlar ve yeni döneme dair yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Adana olarak lider duruşumuzu ve öncü çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından eğitim gündemini ve sendikal faaliyetlerini değerlendirmek üzere 21. Geleneksel Basın Buluşması’nı öğretmenevinde gerçekleştirdi. Basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıda Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim çalışanlarının sorunları ve talepleri dile getirildi

Geride kalan eğitim-öğretim yılının ardından eğitimin tüm bileşenlerinin sorunlarını gündeme taşıyan Sarıgeçili, mali haklardan fiziki altyapıya kadar geniş bir yelpazede Eğitim-Bir-Sen’in taleplerini sıraladı. Toplantıda eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorlukların giderilmesi için maaş artışı, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin tamamen sona erdirilmesi ve öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının kaldırılması gibi somut öneriler dile getirildi.

Yer değişikliği sürecindeki aksaklıklara da dikkat çeken Sarıgeçili, özellikle istihdamda zorluk yaşanan bölgelerde cazip teşvik mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Adana’da 11. kez yetki alındı, 12 bin üye rekoru kırıldı

2025 yılı Mayıs ayı mutabakat süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen’in Adana’da 11 yıldır aralıksız şekilde yetkili sendika olmayı sürdürdüğünü belirtti. Tüm ilçelerde yetkili olduklarının altını çizen Sarıgeçili, "Çukurova ilçemizde yeniden yetkili sendika olduk. İlk kez 12 bin üye barajını aştık. Son sekiz ayda bin 600’den fazla yeni üyemizi aramıza kattık. Bu başarı, bize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Adana olarak lider duruşumuzu ve öncü çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

8. dönem toplu sözleşmeden beklentiler büyük

Basın toplantısında 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair beklentiler de gündeme getirildi. Eğitim çalışanlarının öncelikli talepleri arasında, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi, gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15’e sabitlenmesi ve seyyanen zammın kalıcı hale getirilmesi yer aldı.

Sendikal mevzuatın demokratikleşmesi adına 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgeçili, kadro bekleyen tüm kamu çalışanlarının güvenceli istihdama geçirilmesi ve kamu görevlileri için servis, kreş gibi sosyal hakların sağlanması yönündeki beklentileri de sıraladı.

Sendikal mücadelenin 30. yılı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen Memur-Sen Vefa Buluşması’na da değinen Sarıgeçili, buluşmanın sadece bir anma programı olmadığını, geçmişten bugüne emeği geçen tüm sendikacıların bir araya getirilerek sendikal birlik ruhunun güçlendirildiğini söyledi.

Başkan Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetleri de basın mensuplarıyla paylaştı. Memur-Sen’in başlattığı "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası kapsamında Adana’dan 22 bin imza toplandığı, toplam 5 milyon 300 bin imzanın TBMM Başkanlığı’na sunulduğu belirtildi.

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen’in kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirdiğini belirterek, medya ile kurulan iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.