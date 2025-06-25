Bartın’da düştüğü su kanalında mahsur kalan yavru kedinin yardımına polis yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi’nde ilçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki su kanalına yavru kedi düştü. Kedi sesini üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, sesin geldiği noktaya gitti. Burada kedi yavrusunu gören ekipler, kanalına düştüğünü gören polis ekipleri kediyi kanaldan çıkardı.

Çıkış yolunu bulamayan ve kanalda mahsur kalan kediye için polis ekipleri seferber oldu. Çıkış yolu bulamadığı için bağırdığını fark etmeleri sarkıtılan iple kanala giren ekipler, yavru kediyi alarak dışarıya çıkardı.

Ekiplerin kurtarıldığı yavru kedi, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen annesinin yanına bırakıldı.