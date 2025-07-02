İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde gerçekleştirilen promosyon ihalesine tepki gösteren belediye çalışanları, Saraçhane’de bir araya gelerek sürecin şeffaf yürütülmediğini ve beklentilerin çok altında kaldığını iddia ederek protesto gösterisi yapt.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, İETT ve belediye çalışanları, maaş aldıkları bankalar ile İBB arasında yapılan promosyon ihalesinin şeffaf yapılmadığını iddia ederek Saraçhane’de toplandı. İBB çalışanları sürecin kendilerine açıklanmadığını öne sürerek tepki gösterdi. BEM-BİR-SEN, Tüm Bel-Sen, Hizmet-İş, TES-İŞ, Tüm Yerel-Sen ve Türk Yerel Hizmet-Sen’in çağrısıyla düzenlenen açıklamaya çok sayıda İBB çalışanı katıldı.

"İBB bünyesinde promosyon süreci yürütülmüş ve sürece hiçbir şekilde çalışanlar veya sendikalar dahil edilmemiştir"

Sendika temsilcileri adına yapılan ortak açıklamada, promosyon ihalesinin çalışanların taleplerine rağmen iptal edilmediği vurgulandı. Açıklama yapan sendika üyesi Mehmet Şah Akto, "Bu süreçte İBB yetkililerinin yaptığı maaş promosyon ihale sürecinde, öncelikle İBB, İETT ve İSKİ’nin promosyon sözleşmeleri sırasıyla 27 Temmuz, 7 Temmuz ve 22 Temmuz tarihlerinde olmak üzere farklı tarihlerde sonlanacaktı. Ancak İBB bünyesinde hepsinin birlikte yapılması 3 kurum açısından karşılaştırma yapmayı imkansız hale getirerek rekabet şartlarını ciddi anlamda zayıflatmıştır. Bu birleştirmenin akabinde İBB bünyesinde promosyon süreci yürütülmüş ve sürece hiçbir şekilde çalışanlar veya sendikalar dahil edilmemiştir" dedi.

"İBB bünyesinde yürütülen süreçte hangi bankalara davet yazısı yazıldığı ve davet yazılarının içeriği hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir"

Kendilerine bilgi verilmediğini öne süren Akto, "26 Haziran 2025’te yapılan ihale için sendikalardan 13 Haziran 2025’te komisyon üyesi talep edilmiştir. İBB bünyesinde yürütülen süreçte hangi bankalara davet yazısı yazıldığı ve davet yazılarının içeriği hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir. İhale sürecinde habersiz hazırlanan şartnameden tutun promosyon ihalesinin İBB kurumlarında hangi çalışanları kapsayacağı bile gizlenmiştir. İhale süreci emekçilerin tepkisine neden olup basına yansıdıktan sonra ihale şartnamesi ve davet mektupları ihale yapıldıktan 4 gün sonra İBB’nin web sitesinde yayımlanmıştır" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından toplanan çalışanlar, daha sonra Saraçhane’den ayrıldı. Sendikalar ise sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, çalışanların yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.