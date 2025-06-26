Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Iraklı 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda silahını kullanan M.K. tarafından iki kardeş vuruldu. Ağır yaralanan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.