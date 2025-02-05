Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, parkta bulunan oturma bankı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sadece bankımızı değil, yüreğimizi de yaktınız" denildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yer alan Devteşti Kuyusu yanındaki parkta bir bank, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yanan bank kullanılmaz hale geldi. Belediyenin çevre koruma müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye giderek bankta onarım çalışması başlattı. Polis ekipleri ise kamu malına zarar verme suçunu işleyen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Ali Patlar, ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Gece saatlerinde parka gelen bir grup, parka zarar veriyor. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Allah razı olsun belediyeden, ellerinden geleni yapıyorlar ama biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz" dedi.

Bankın yandığı görüntüler de Haliliye Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Sadece bankımızı değil, yüreğimizi de yaktınız" ifadelerine yer verildi.