Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, yedek parça araç malzemeleri satılan dükkânda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Evren Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek yangına müdahale etti. 12 araç ve 26 personel ile yangına müdahale edilirken, uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.