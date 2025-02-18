Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki gece ulaşımını kolaylaştıran önemli bir adım atarak gece seferlerine başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatıyla, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama sayesinde, şehirdeki yedi farklı bölgeye gece saatlerinde kesintisiz ulaşım imkânı sağlanıyor. Bu seferler, özellikle gece vardiyasında çalışan vatandaşlar, hastanelere gece saatlerinde ulaşmak zorunda kalan kişiler ve acil ulaşım ihtiyacı duyanlar için büyük kolaylık sunuyor.

Şanlıurfa’da, gece saat 00.00 ile sabah 05.00 arasında yapılan seferlerle, şehirde ulaşım daha güvenli ve rahat hale geliyor. Emirgan Aktarma Merkezi T2 noktasından hareket eden toplu taşıma araçları, her saat başı şehrin farklı bölgelerine seferler düzenliyor. Bu yeni ulaşım seferleri, şehrin gece boyunca ihtiyacı olan ulaşım hizmetini karşılayacak şekilde planlandı.

Gece boyunca 7 farklı noktaya ulaşım

Başlatılan gece seferleri, toplamda 7 farklı güzergaha yapılacak şekilde düzenlendi. Gece seferlerinin gerçekleştirileceği yeni hatlar ve güzergahlar, 33G - TOKİ - Akabe mevki, 90G - Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, 41G - Eyyübiye 800 Yataklı Hastane, 73G - Karaköprü Fuar Merkezi, 71G - Karaköprü Güzelşehir, 76G - Karaköprü, Maşuk-Seyrantepe, 63 - Balıklıgöl olarak belirlendi.

Gece ulaşım seferlerinin başlamasıyla birlikte, özellikle gece vardiyasında çalışan işçiler ve sağlık hizmetleri için acil ulaşım ihtiyacı duyan kişiler için büyük bir kolaylık sağlanacağı belirtildi.