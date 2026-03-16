Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 milyon TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli, 7 cep telefonu ile yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçakale ilçesinde bir kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin adresinde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 1 sim kartı, 1 hafıza kartı ve 2 harici bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA