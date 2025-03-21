Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik akışının yoğun olduğu kritik kavşaklarda, trafik ışıkları ve yönetim sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla Endüstriyel Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından GAP Vadisi Kavşağı, Uçaksavar Kavşağı, Abide Kavşağı, Cemre Kavşağı, Evren Sanayi Kavşağı ve Güneydoğu Çevre Yolu Kavşağı olmak üzere toplam 6 kavşağa Endüstriyel Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi kuruldu. Faaliyete geçirilen UPS sistemleri, trafik ışıkları ve akıllı kavşak yönetim sistemlerinin elektrik kesintilerinden etkilenmeden sürekli çalışmasını sağlayacak. Bu sayede trafik akışının güvenli ve düzenli bir şekilde devam etmesi sağlanarak, muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki dönemde diğer önemli kavşaklarda da UPS kurulumlarına devam edecek. Trafik sinyalizasyon sistemlerinin güvenliğini artırmaya yönelik bu çalışmalar, akıllı ulaşım sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi için yaygınlaştırılacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, bu sistemin devreye girmesiyle birlikte ani elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşabilecek sinyalizasyon arızalarının en aza indirileceğini ve trafik akışının aksamadan devam edeceğini belirtti.