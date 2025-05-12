Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve başlamasının ardından kırsal bölgelerde başlatılan yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve gelmesiyle birlikte kırsal bölgelerde başlatılan kapsamlı yol çalışmaları, dikkat çeken sonuçlar vermeye başladı. 13 ilçede hayata geçirilen projeler kapsamında son bir yılda 520 kilometre sathi asfalt olmak üzere yüzlerce kilometre yol yapılırken, önceki döneme kıyasla maliyetlerde yüzde 53’e varan tasarruf sağlandı.

13 ilçede yoğun yol mesaisi

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Şanlıurfa’nın 13 ilçesinin kırsal mahallelerinde aralıksız sürüyor. 307 personel ve 242 araçla sahada görev yapan ekipler, son bir yıl içerisinde rekor düzeyde yol yapım faaliyetini hayata geçirdi. Yapılan çalışmalarda 520 kilometre sathi asfalt yol, 20 kilometre beton yol, 234 kilometre stabilize yol, bin kilometre mekanik, reglaj ve sıfırlama, 9 bin 970 metre yol altyapısı ve 24 bin 914 ton soğuk asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Bu rakamlar, bugüne kadar kırsalda yapılan en yoğun yol yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Maliyetlerde yüzde 53 tasarruf

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yol yapımındaki etkin maliyet yönetimiyle de öne çıkıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından uygulanan yeni planlama ve kaynak kullanımı sayesinde, geçmiş döneme kıyasla kırsal yol maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlandı. Geçmişte 1 kilometre kırsal yol yapımının maliyeti ortalama bir milyon 200 bin TL civarındayken, bugün bu rakam 563 bin TL’ye kadar düştü. Bu da yaklaşık yüzde 53’lük bir tasarruf anlamına geliyor.

Kırsal yollar sıcak asfaltla buluşuyor

Bu yıl kırsal kesimde 13 ilçede sıcak asfalt ve beton yol serimi çalışmalarına başlandı. Toplamda, sathi, sıcak asfalt ve beton yolları için bin kilometre yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Suruç ilçesinin kırsal bölgelerinde 15 kilometrelik grup yolunun asfalt serimi tamamlandı. Suruç ilçesindeki Küçük Ziyaret, Küçük Köprü, Kubat, Aşağı Oylum ve Dikmetaş mahallelerini kapsayan güzergâhta gerçekleştirilen asfalt serimi ile yaklaşık 30 mahalle modern ve konforlu ulaşım standartlarına kavuşmuş oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde de kırsal bölgelerdeki yol projelerine hız kesmeden devam etmeyi planlıyor. Hem maliyetleri düşüren hem de kalıcı çözümler sunan projeler sayesinde, kırsal mahalleler şehir merkezine daha entegre hale getirilecek.