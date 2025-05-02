SANKO Üniversitesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Buluşmaları etkinliği, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, SANKO Holding, Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Uzm. Psikolojik Danışman Emin Okan Okyay, etkinliğe "Çocuk Objektif Testleri Psikolojik Danışman Uygulayıcı Eğitimi" konulu sunumu ile konuk oldu. İki gün süren eğitim programı, Gaziantep’te görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefleyerek, çocuklara yönelik psikolojik değerlendirme süreçlerinde kullanılan objektif testlerin teorik temelleri, uygulama yöntemleri, puanlama ve raporlama teknikleri üzerine kapsamlı bir içerik sundu.

Katılımcılar, eğitim süresince vaka analizleri, uygulama örnekleri ve interaktif oturumlarla desteklenen bir öğrenme deneyimi yaşadı. Bu sayede, çocukların gelişimsel ve psikolojik değerlendirmelerinde daha etkin ve bilimsel yöntemler kullanma becerisi kazandılar.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile Gaziantep Şehitkamil Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Kaynak katıldı.

Etkinlik sonunda katılımcı öğretmenler SANKO Üniversitesi’ni gezdi.