SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından "2. Mezuniyet Sonrası İç Hastalıkları Eğitim Kursu" düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, sürekli tıp eğitimi kavramı çerçevesinde düzenlenen bilimsel programların önemine değinerek, bu tür eğitimlerin mesleki beceri ve uygulamaların günlük hekimlik pratiğine yansıtılmasında tıbbi başarı getireceğini vurguladı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise bilimsel bilginin çok hızlı değiştiğini, hekimlik pratiğinde başarı için tıptaki bilimsel değişikliklerin yakın takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kursun asıl amacının; meslektaşlarına güncel tıbbi değişikliklerinin aktarılması ve hatırlatılması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz,"Hekimlerin gündelik çalışmalarında en çok karşılaştıkları anemiler, tiroid hastalıkları, diyabet, artritler, böbrek yetmezlikleri, mide ve bağırsak hastalıkları ve kanser hastalıklarına birinci basamakta yaklaşım konularının tartışıldığı toplantımızda özellikle birinci ve ikinci basamak hastalara tedavi yaklaşımı ve hasta yönetimi konusunda güncel bilgiler sunumlar yapıldı. Bu tür toplantıların ve kursların sürekliliğinin tıbbi gelişme ve meslek pratiği için önemli" diye konuştu.

Dört oturumdan oluşan toplanın oturum başkanlıklarını; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Baştemir, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Prof. Dr. Bünyamin Kısacık üstlendi.

Toplantıda; Prof. Dr. Mustafa Yıldırım "İmmünoterapi Tekniği" ve "Meme Kitlelerine Yaklaşım", Prof. Dr. Bünyamin Kısacık "Artritlere Yaklaşım" ve "Ankilozan Spondilit", Prof. Dr. Mehmet Yılmaz "Pansitopeniler", Prof. Dr. Mehmet Baştemir "TİP 2 DM Tedavisine Yaklaşım", Prof. Dr. Mehtap Akdoğan "Kronik Böbrek Hastalıkları Takip ve Tedavisi, Diyaliz ve Nakile Başlama", Doç. Dr. Nimet Yılmaz "Çölyak Hastalığı", Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın Yıldırım "Anemilerin Sınıflandırılması" ve "Acil Hipertansif Hastaya Yaklaşım", SANKO Üniversitesi Hastanesi hekimleri Doç. Dr. Zeynel Abidin Sayıner "Hipertiroidi ve Tedavi Yaklaşımı", Doç. Dr. Sezgin Barutçu "İrritabl Bağırsak Sendromu" Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Uzm. Dr. Orhan Özdemir ise "Tanı ve Tedavisine Yaklaşım" başlıklı sunum yaptı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya çeşitli Aile Sağlığı Merkezlerindeki (ASM) aile hekimleri, asistan hekimler, iç hastalıkları uzmanları ve farklı dahili branşlardan uzman hekimler katıldı.