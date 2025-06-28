SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Ünitesi’nin açılışı nedeniyle, "Onkolojide Güncel Bakış" konulu bilimsel toplantı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık temalı üniversite olarak ilk görevlerinin öğrenci ve sağlık profesyoneli yetiştirmek olduğunu belirtti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik Bölümlerinin önceki yıllarda akredite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, "Bu yıl Dekanımız Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Ayşen Bayram’ın on yıldan bu yana süren çabaları sonucunda Tıp Fakültemiz de akredite oldu ve üniversitemiz de kurumsal akreditasyonunu tamamladı" dedi.

Kurumsal akreditasyonun öğrencilere mezuniyetlerinde diplomanın yanında verecekleri ek transkript belgesinde, Türkiye Yeterlik Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, belgenin önemini, "Bu, Avrupa ülkelerinde de üniversitemizin diplomasının tanındığı anlamına geliyor. Mezunlarımız Avrupa’da çalışmak isterlerse Avrupa yeterlik çerçevesine de uyduğumuzun bir kanıtı" sözleriyle dile getirdi.

Prof. Dr. Dağlı, "Onkolojide Güncel Bakış" konulu bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmacı ve katılımcılara teşekkür etti.

Hem bilim ve hizmet üreteceğiz

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Ünitesi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Elbeyli ise konuşmasına Tıp Fakültesine girişinin 50. yılında onkoloji ünitesinin açılışı gibi kıymetli bir projede yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Onkoloji Ünitesi Süpervizörü Prof. Dr. Atilla Soran’ın yaklaşık 1,5 yıl önce onkoloji ünitesi kurulması ile ilgili düşüncelerini paylaştığında SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ve SANKO Ailesi’nin tüm mensuplarının destek verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Elbeyli, şöyle devam etti: "Ben hep şuna inanıyorum; şimdi adı ünite ama merkez olacak ve bir gün mutlaka enstitüye dönecek, biz de hem bilim hem hizmet üreteceğiz, hastalarımıza şifa dağıtacağız. Türkiye’nin zorlu bir coğrafyasında yaşıyoruz. Böyle bir hizmete vesile olmak gerçekten çok önemli. Prof. Dr. Atilla Soran Hocama teşekkür ediyorum, Amerika’dan buraya bu işe emek vermek için gelip gitmesi, bizi sürekli sıkıştırması, her ayrıntıya dikkat etmesi gerçekten takdire şayan. Rektörümün, Rektör Yardımcımın, Genel Sekreterimin, Dekanlarımın, Genel Müdürümün, tüm idarecilerim ve teknik ekipten arkadaşlarımın böyle büyük bir işin içinden bu kadar kısa sürede ve hakikaten hatasız çıkılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız ve bilimsel toplantımıza misafir olup destek verdiğiniz için sayın hocalarıma çok teşekkür ediyorum, her birinize tekrar hoş geldiniz diyorum."

Bölgede onkoloji merkezine acil ihtiyaç olduğunu düşündük

SANKO Üniversitesi Onkoloji Ünitesi Süpervizörü de olan Pittsburgh Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Soran da Gaziantep’te olmaktan her zaman çok mutlu olduğuna vurgu yaparak sözlerine başladı. Onkoloji Ünitesi ile ilgili çalışmalara başlamalarında yaklaşık 1,5 yıl önce elde ettikleri bölgenin kanser verilerinin çok iç açıcı olmamasının etkisi olduğunu bildiren Prof. Dr. Soran, "Bu bölgede onkoloji merkezine acil ihtiyaç olduğunu düşündük ve bir planlama yaparak yönetim kuruluna sunduk" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulundan aldıkları tam destek ile hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını kaydeden Prof. Dr. Soran, "Onkoloji Merkezi, hastanenin A Blok giriş katında 200 metrekare alanda poliklinik, kan alma, sekretarya, hasta kayıt ve günü birlik kemoterapi ünitesi olarak modern şekilde tasarlanmış, altyapı tüm ihtiyaçlara göre yenilenmiştir. Radyasyon Onkoloji Ünitesi ise binanın eksi 2 katına ciddi bir yatırım ve mühendislik ile indirilmiştir. İki adet radyoterapi cihazına hizmet verecek şekilde düzenlenmiş ünitede tüm güvenlik tedbirleri eksiksiz yerine getirildi, hasta ve çalışan güvenliği ön planda tutularak son derece aydınlık ve ferah ortam oluşturuldu. Radyoterapi cihazı dünya standartlarında olup, kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacaktır" değerlendirmesi yaparak, sürecin yönetimindeki başarıya değindi.

"İlk konuştuğumuzda ihtiyaçları sorduk, veriye ihtiyaç olduğunu öğrenince eğitimler verdik, topladığımız veri sayısında 1,641 gibi çok güzel bir rakam var elimizde" diyen Prof. Dr. Soran, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çok rahatlıkla söyleyebilirim; Türkiye genelinde onkoloji merkezi yok, onkoloji üniteleri var. Bizim düşündüğümüz, enstitüye giden bu yolda sizlerin de desteğiyle Türkiye’ye örnek olacağız. Ülkemize bir şeyler katabilmek beni her zaman mutlu etmiştir, bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Bilimsel toplantı

Açılış konuşmalarının ardından toplantının bilimsel kısmına geçildi. Toplantı yöneticiliğini yapan Pittsburgh Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Soran, "Kanser Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi", SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Ünitesi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Elbeyli, "Bölgemizde Kanser Dağılımı, Evreleri ve SANKO Üniversitesi Onkoloji Ünitesi Verileri", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Yıldız, "Radyoterapide Güncel Durum", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Türkkan Evrensel, "Sistemik Tedavide Güncel Durum", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Melis Gültekin, "Radyoterapide Nelere Dikkat Etmeliyiz: Hasta Seçimi Ve Komplikasyon Yönetimi", SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, "Kanser Cerrahisi: Sınırlı mı, Geniş mi?" SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, "Kanserde Moleküler Testlerin Önemi" ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Beril Balcı Topuz, "Radyoterapide Kısa Zamanlı Tedavi mi, Uzun Zamanlı Tedavi mi?" konulu sunum yaptı.

Toplantıya SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar ve Hüseyin Söylemez, Mesul Müdür Dr. Mehmet Subaşı, Irak Duhok Üniversitesinden, Gaziantep ve bölge illerinden akademisyenler ve hekimler katıldı.