Sancaktepe’de park halindeki araç içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Olay, saat 16.15 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, polis ekipleri park halinde olan 34 FPJ 285 plakalı aracın yolcu koltuğunda hareketsiz duran bir kişinin kafasının camdan dışarıya doğru sarktığını fark etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Murat Can Basumlı isimli şahsın hayatının kaybettiği öğrenildi. Şahsın cansız bedeni inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.