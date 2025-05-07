Sancaktepe Belediyesi’nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği’nde geleneksel oyunlarla bahar kutlanırken, 6 bin 400 metrekarelik Paşaköy Spor Parkı da törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, parkın çocuklara yönelik önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Hıdırellez, Sancaktepe’de büyük bir coşku ile kutlandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi’nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Paşaköy Spor Parkı da hizmete açıldı. Etkinlikte çuval yarışı, mendil kapmaca ve ağızda yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarla çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Gün boyu süren etkinlikte çocuk atölyeleri ve çeşitli ikramlarla şenlik havası doruğa ulaştı.

Paşaköy Spor Parkı hizmete açıldı

Hıdırellez etkinliklerinin düzenlendiği alanda ayrıca Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Paşaköy Spor Parkı da hizmete açıldı. 6.400 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkta futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra tenis kortu ve geniş peyzaj alanları bulunuyor.

Açılışta Konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Hıdırellez’den bahsederek, "Hıdırellez Bahar’ın uyanışı, bolluk, bereket ve yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Tarihimizin her döneminde kutlanmış olan bu önemli günde, biz de geçen yıl bu meydanda kutlamalarımızı gerçekleştirmiştik. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir" dedi. Yeğin şöyle devam etti:

"Bu yıl hem Hıdırellez’i kutluyoruz, birliği, beraberliği, bolluğu yaşıyoruz. Bahar’ın gelişiyle kuruyan otlar, ağaçlar tomurcuklar verdi yaprağa döndü, meyveye doğru dönecek. Bereket geliyor. Dolayısıyla biz de bu bereketi, bolluğu, beraberliği Sancaktepe’de yaşatalım istedik."

"Bu park çocuklarımızın geleceğine çok güzel bir hediye"

Başkan Yeğin, "Açılışını yaptığımız Paşaköy Spor Parkı, çocuklarımızın geleceğine çok güzel bir hediye. Burada zaman geçirecekler, spor yapacaklar. Kendi kültürlerini, geleneklerini bu parkta yaşayacaklar. Bu alan büyütülecek bir proje alanının sadece beşte biri. Bu bahsettiğimiz proje alanı 50 bin metrekarelik bir alan. Biz sadece 10 bin metrekaresini yaptık. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir mesire alanı projemiz var. Hemen inşaatlarımız devam edecek. Yan tarafta tarım park projemiz var. Devam edeceğiz. Hiçbir sandık sonucuna da bakmadık. Paşaköy’de ne kadar oy aldık? Bize ne kadar oy verdiler? En çok hangi partiye oy verdiler? Düşüncesine sahip olmadan Paşaköy’e böyle bir tesis kazanırdık. Daha fazlasını yapacağız. Sancaktepe Belediyesi halkın belediyesi. Halkına hesap veren bir belediye. İlk 6 ayda yaptıklarımızın hesabını verdik, anlattık. Bir yılda yaptıklarımızın hesabını verdik. Bir bir kalem kaleme anlattık. Borcumuza varıncaya kadar anlattık" şeklinde konuştu.