Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede son bir yılda gerçekleştirilen değişim ve hizmetlerin değerlendirildiği programda, 35 projenin çalışmalarına başladıklarını, şu an tamamlanmış 23 projeleri olduğunu ifade etti.

Sancaktepe Belediyesi tarafından, ilçede son bir yılda gerçekleştirilen değişim ve hizmetlerin değerlendirildiği bir program düzenlendi. Sancaktepe Kongre Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından kısa bir video gösterimi oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, göreve gelişinin 1’inci yılı kapsamında hayata geçirilen 23 proje ve yapımı devam eden 35 projeyi, belediyenin hizmet alanındaki yenilikleri ve vatandaşların taleplerine yönelik atılan adımları tek tek anlattı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Seçimin üzerinden 1 yıl 15 gün gibi bir zaman geçti. Çok çalışıyoruz. Canımız pahasına mücadele ediyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bu mücadelede bize en fazla güç veren, yol açan, cesaret veren ve gerçekten benim buralara gelmemde de çok katkısı olan Ekrem Başkanıma buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Biz bu seçimi kazanacağımıza çok inanmıştık. Sancaktepe’de her türlü sorunun, sıkıntının farkındaydık. Bunun için belediye yönetimine gelmeden dahi her şeyi hazırlamıştık. ’Sancaktepe’de neler yapabiliriz, göreve geldiğimizde hangi sorunları çözebiliriz, Sancaktepe’de 1 yılda neler yapacağız, 5 yılın sonunda nasıl bir ilçe olacak’ diye hayallerimiz vardı. Çalışmalarımız var ve bir bir bunları hayata geçiriyoruz" dedi.

"Projelerin içinde parklarımız, spor salonları, kreşler var"

Başkan Yeğin, tamamlanan ve yapımı süren projelerin arasında parkların, spor salonlarının ve kreşlerin olduğuna değinerek, "Çok kısa sürede görev süremizin 100’üncü gününde yani 10 Temmuz’da Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 20 projenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Yine 12 Aralık’ta Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 15 projemizin temel atma törenlerini gerçekleştirip 35 projenin çalışmalarına başladık. Bu 35 projenin haricinde başladıklarımız da oldu. Sancaktepe’de şu an tamamlanmış 23 projemiz var. Bu projelerin içinde parklarımız, spor salonları, kreşler var. Bu projeleri Sancaktepe’de hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En son 14 Mart’ta Koru Park’ı hizmete açtık; 10 bin metrekarelik bir sosyal yaşam alanı, içinde bir sosyal hizmetimizin olduğu. Yine aynı gün Tıp Bayramı dolayısıyla bir semt polikliniğinin açılışını gerçekleştirdik Yenidoğan Merkez’de. Yenidoğan Merkez’de açtığımız semt polikliniğinde birçok kişiye hizmetler veriliyor. Yine şubat ayının sonunda Samandıra Mahalle Evi’mizi hizmeti açtık. Ramazan’dan bir gün önce açtık. 30 gün boyunca Sancaktepeli komşularımız, siyasi partilerin iftar davetlerine ev sahipliğini yaptığı, yöre derneklerinin, il derneklerinin, iş adamlarının, sanayicilerin ve esnaflarının ev sahipliğini yaptığı bir mekandı. Günlük ortalama 500 komşumuzun geldiği, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 15 bin komşumuza burada iftar davetinde bulunup çok güzel bir mekanda komşularımızı ağırladık" diye konuştu.