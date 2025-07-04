Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında otomobil ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde çıktı. Sanayide bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, otomobil ve traktör alevlere teslim oldu. Otomobil ve traktörün yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında yanan otomobil ve traktör, kullanılamaz hale geldi.