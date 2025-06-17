Karadeniz’in unutulmaz sanatçıları Nazım Hikmet, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak anısına düzenlenen "Nazım’dan Kazım’a bir Volkan’dır Karadeniz" başlıklı sanat organizasyonu, İstanbul’dan başlayarak Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu ve Artvin’de sanatseverlerle buluşacak.

Atakum, Fındıklı, Hopa, Maltepe, Kadıköy, Sinop ve Ortahisar Belediyeleri iş birliğinde hayata geçirilen etkinlik serisi; şiir dinletileri, konserler, söyleşiler, tiyatrolar, sergiler ve çocuk atölyeleriyle Karadeniz’de bir sanat fırtınası estirecek.

Sanat vapuru İstanbul’dan kalkıyor

20 Haziran Cuma günü İstanbul Beyoğlu Tünel’de saat 18.00’de şiir ve müzikle başlayacak anma programı, vapurla Karaköy’e ve ardından Kadıköy’e uzanacak. Kadıköy Festival Park’ta edebiyat ve müziğin öncü isimleri sahne alacak.

Karadeniz kıyıları sanatla buluşacak

Sanat yolculuğu 21 Haziran’da Sinop’ta devam edecek. Resim sergisi açılışı, Kadıköy Atölye’nin çocuk atölyeleri, tarihi cezaevi ziyareti ve akşam konseri gün boyunca sürecek etkinliklerden bazıları olacak.

22 Haziran’da Atakum’da sanat şöleni

Atakum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek programda fidan dikimi ve sergiyle başlayacak gün, Dr. Ercan Yalçın’ın "Antiemperyalizm ve Kurucu Felsefe" başlıklı söyleşisi ve ardından "Şiirden Ezgiye" anma konseriyle tamamlanacak. Programda Atakum Belediyesi Orkestrası ile tiyatro sanatçıları da sahne alacak.

Trabzon’da sanat ve spor iç içe

23 Haziran’da Trabzonspor’un efsane oyuncularını buluşturacak "Efsaneler Maçı", çocuklara özel futbol atölyesi ve Boztepe’de düzenlenecek konserle Trabzon programı renklenecek.

Ordu ve Artvin’de de sanat dolu anlar

24 Haziran’da Ordu’da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanatevi’nde sergiler, çocuk atölyeleri, tiyatro ve konserler gerçekleşecek.

25 Haziran Çarşamba günü ise final Artvin’de yapılacak. Fındıklı’dan teknelerle Hopa’ya geçilecek, Kazım Koyuncu mezarı başında anılacak ve Kemalpaşa’daki söyleşi ile Hopa konseri organizasyonun kapanışı olacak.