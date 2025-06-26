SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Orta Karadeniz Bölgesi’nde kadın istihdamını desteklemek ve kadınların sanayide daha nitelikli alanlarda istihdam edilmesini sağlamak amacıyla Samsun’da CNC torna operatörlüğü eğitimi düzenlendi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) paydaşlığında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında; OKA, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve bir firma iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim programı ile kadınlara yeni mesleki beceriler kazandırarak sanayide istihdam edilmeleri hedeflendi.

23–26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde, 10 kadın katılımcıya CNC takım tezgâhlarının kullanımı, programlama, komut verme ve çevrim işlemleri konularında hem teorik hem de makine başında uygulamalı eğitimler verildi. Bu kapsamlı eğitim sayesinde katılımcılar sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip operatörler olarak yetiştirildi. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreninde, katılımcılara sertifikaları OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Filiz Dağdelen Günday tarafından takdim edildi.

"Kadınların mavi yakalı işlerde de daha nitelikli şekilde istihdam edilmesini hedefliyoruz"

Törende konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "2024 yılının son çeyreğinde önemli paydaşlarımızla birlikte Samsun’da kadın istihdamı ve girişimciliğini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzaladık. Bu kapsamda ilk eğitimimizi hayata geçirdik. CNC torna operatörlüğü eğitimi ile kadınların mavi yakalı işlerde de daha nitelikli şekilde istihdam edilmesini hedefliyoruz. Ajans olarak kadınların sanayide daha fazla yer alması için desteklerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.