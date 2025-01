Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca 2024’te 2 bin 703 proje ve yapı denetimi gerçekleştirildi.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın yapıların denetiminin önemini ortaya çıkardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da yangın güvenliğini sağlamak için denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılında yangın riski açısından 976’sı proje kontrolü, 649’u iskan kontrolü, 960’ı iş yeri kontrolü, 21’i gençlik servisleri merkezi (GMS) kontrolü, 48’i kamu binası kontrolü, 49’u organize sanayi bölgesinde (OSB) iş yeri kontrolü olmak üzere toplamda 2 bin 703 denetim yapıldı.

Binalarda alınacak önlemlere dikkat çeken İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Rıza Zengin, "İtfaiyemiz yangınlarla mücadelenin yanında yangın çıkmaması için de önlem alma adına çeşitli faaliyetler yapmaktadır. Bunun en başında proje aşamasından başlayan, iş yeri açılışına kadar olan denetim faaliyetidir. Bu denetimi de her yıl düzenli olarak yapıyoruz. 2024’te yaklaşık 2 bin 700 kadar yerin proje aşamasından başlayan bir denetimi söz konusudur. Bu önlemleri aldığımız zaman muhtemel yangınlarda insanların tahliye edilmesi kolaylaşıyor. Bunun için de yangın merdivenleri yapılıyor. Bir diğer önlem ise yangınlarda itfaiyenin müdahalesini kolaylaştıran bina içindeki ekipmanlar söz konusudur. Bir başka özellik ise iş yerlerinde muhtemel bir yangında yangının büyümesini önleyecek sistemleri donatıyoruz. Dolayısıyla önlemlerin başlangıç aşamasında yangını yakalayarak söndürülmesi, insanların kurtarılmasını sağlayan çok önemli fonksiyonları var. Bu anlamda bizler yangının çıkmaması için her türlü tedbirin alınması yönünde çalışmalara çok önem veriyoruz. Yangın öncesi önlemlerin alınmasının ne kadar önemli olduğu son dönemdeki yangınlarda ortaya çıkmıştır. Samsun İtfaiyesi olarak bizler denetim yanında eğitim de veriyoruz. Yangın anında nasıl kaçarız, nasıl korunuruz gibi tahliye tatbikatları yaparak insanları bilinçlendiriyoruz. Maalesef üzücü yangınlar olabiliyor. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın binaların proje aşamasından kullanımına kadar geçen süreçte yönetmeliğin, yasaların verdiği önlemeleri almasını, zorunlu olan önlemleri aldırmasını gerekli olduğunu söylüyoruz" dedi.

Binanın yüksekliğine göre önlem

Yangın Yönetmeliği hakkında bilgi veren Zengin, "2007 yılında sil baştan yazılmış ve şu anda uygulamada olan bir yönetmelik. Proje aşamasında başlayan ve kullanımına kadar süren, hangi kurumun ne yapması gerektiğinden, mimarlardan, belediyelere, ruhsat verenlere kadar hangi aşamada kimin ne yapacağını belirten mevzuata konmuş unsurları içeren bir yönetmelik var. Biz de bu yönetmelik çerçevesinde bütün binalarla ilgili yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bu yönetmelik bize birkaç kategoride bina sunuyor. Her binanın yüksekliğine bağlı olarak çeşitli önlemler aldırıyoruz. Bu önlemler de bizim müdahaleyi kolaylaştırıyor. Konut sektöründe yaklaşık 17-18 katlı bir binada artık bütün söndürme sistemlerinin yapıldığı bir binadır. Birden fazla merdivenin olduğu, tahliyelerin kolay olduğu, her mekanda otomatik söndürme sisteminin yapıldığı bir binadır. Bunlar başlangıç aşamasında yangını söndüreceği gibi bizim oraya vardığımızda içerdeki söndürme ekipmanlarını kullanarak yangına müdahale etmemizi sağlayacak ekipmanlardır. Dolayısıyla binalar yükseldikçe itfaiye merdivenlerini yükseltmememiz söz konusu değildir. İdeal merdiven araçlarımız veya müdahale araçlarımız şu anda var. Ekipman olarak gayet iyi bir durumdayız. Araç gereç kapasitemiz oldukça yüksektir. Binaların yangınlardan korunması için müdahaleden önce önlemin alınmasını önemsiyoruz. Bizler her zaman hazırız. Müdahalede önemli şey ilk ihbardır. Vatandaşlarımız da duyarlı olmalıdır. Gördüğü bir olayı gecikmeksizin ihbar etmesi gerekiyor" diye konuştu.

“Her şey projede başlıyor”

İnsanların bina veya işyeri projelerinde yer alan yangın önlemlerine uyması gerektiğini ifade eden Rıza Zengin, "Bizler binaların denetimlerini yapıyoruz. Ayrıca zorunlu olarak itfaiye raporu alması gereken iş yerlerinin denetimi var. Binalarda en önemli şey proje aşamasıdır. Projeler bazen çok doğru çizilse de uygulamada çok farklılar olabiliyor. Herkesin burada projelere uymasını önemle söylüyoruz. Her şey projede başlıyor. Projeden sonra dönüştürülmesi, tedbirlerin alınması, özellikle yapısal tedbirlerin alınması çok zordur. Yine iskan aşaması da önemli aşamadır. 2024 yılında 649 tane iskan belgesi ve itfaiye raporu düzenledik. Projeye uygun raporları biz düzenliyoruz. İş yeri kontrol konusunda 960 yangın raporu düzenledik. Bu çalışmalar 2025 yılında da devam edecek. Büyük fabrikaların denetimini yapıyoruz. Fabrikaları daha detaylı denetliyoruz. Şu anda 15’e yakın fabrikanın denetimini yaptık. 85 tane fabrikamız var. Bunların hepsini tek tek denetleyeceğiz" ifadelerini kullandı.