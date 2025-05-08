Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu ve Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve KOSGEB iş birliğinde, "Samsun B2B Networking-Yapay Zekâ Gücüyle Akıllı İş Bağlantıları" organizasyonu yoğun katılımla gerçekleşti.

Bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin, "Bugün burada, yalnızca bugüne değil, yarına da yön verecek vizyonel bir programa hep birlikte imza atıyoruz. Yapay Zeka Destekli B2B İş Görüşmeleri programımız, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının fırsatlarına da cevap verecek güçlü, yenilikçi bir adımdır. Kurulumuz, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda gençlerin rolünü büyütmeyi, üretimden teknolojiye, ihracattan sosyal girişimciliğe kadar her alanda genç girişimcileri desteklemeyi kendine görev edinmiştir. Bizler yalnızca fikir üreten değil, o fikirleri hayata geçirmek için emek veren, mücadele eden, üretim kültürünü benimseyen bir nesli temsil ediyoruz. Bu görevi yalnızca bir temsil değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki girişimcilik yalnızca bir fikirde başlamaz ancak cesaretle, azimle ve hükmünle birleştiğinde gerçek anlamını kazanır" dedi.

Vali Yardımcısı Vekili Zengince: "Yeni istihdam alanları konusunda kazanımlar elde edilecek"

Etkinlik sayesinde yatırım ve istihdam anlamında yeni kazanımlar elde edileceğini düşündüğünü ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Bu önemli etkinliğin sınavlarında ifade edildiği şekilde akıllı işbirliği modeli ve yönetimiyle KOBİ’lerimizle şehrimizin ve ülkemizin önemli markaları bir araya gelerek üretimden tedarik zincirine ulusal ve uluslararası pazarlara açılmadan şirket yönetimine, maliyetlerin düşürülmesinden kalitenin arttırılmasına kadar birçok konuda karşılıklı görüşme, değerlendirme ve istişarede bulunma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla bu etkinliğin hem KOBİ’lerimize hem de bu büyük firmalarımıza önemli kazanımlar getireceği düşünüyoruz. Tarımdan sanayiye, ticaretten lojistiğe, Bölgenin önemli markası olan Samsun’da bu etkinliğin hem yeni yatırımların oluşmasında hem mevcut yatırımların geliştirilmesinde yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında şehrimize ve ülkemize ciddi kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Chery fabrikası Samsun’da kuruluyor"

Samsun’un teknolojik yatırımların üssü haline geleceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, yenilikleri açık olduğu için de dışarıdan gelecek yatırımcıya da dışarıdan gelecek katkıya da çok açık buna hemen uyum sağlayabilme kapasitesi olan bir şehir. Bugün üretim kapasitesini artıran ihracat hedeflerini gelecek 5 yıl içinde en az iki katına çıkarmak gibi önemli bir hedefle yoluna devam eden güçlü bir şehir Samsun. Aynı zamanda siyasetiyle, iç dünyasıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla birliğini, beraberliğini yukarıya doğru taşıma azmiyle gayretiyle çalışan kesinlikle boş işlerle uğraşmayan, üretime hedeflenmiş, tamamen ticarette, tamamen üretim hacmine ve ihracata katkı sağlamak üzere tüm kurumların birlikte seferber olduğu bir şehir Samsun. Bu tabii aynı zamanda birlikte olmak, bu tip yatırımları Samsun’a çekmek aynı zamanda teknolojiyle de birlikte olmayı da beraberinde getiriyor. Samsun, Çarşamba’daki Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası ile yine Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nden Bafra Organize Sanayi Bölgesi’ne, Kavak Organize Sanayi Bölgesi’nden 11 milyon metrekareli Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne, Terme OSB yine hayata geçiyor. Bir taraftan yeni organize sanayi bölgesinde hafta sonu yine uzak doğudan otomotiv yatırımcılarımız Samsun’da olacak. Artık imza aşamasına doğru geliyoruz. Chery’nin fabrikası Samsun’da kuruluyor. Bir taraftan önemli bir savunma sanayi şirketi daha gelecek bir ay içerisinde inşallah müjdesini hep beraber veririz. Samsun’un da önemli bir teknolojik bir savunma sanayi yatırımını kazandırmış olacak. O yüzden Samsun, teknolojinin üretiminin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bölgedeki tüm şehirlerin ve iş insanlarının katkılarına da çok ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Başkan Murzioğlu: "Samsun’u sanayi kenti yapmak için yola çıktık"

Yapılan toplantının ekonomi ve pazarlama açısından çok önemli işbirliklerine kapı açacağının altını çizen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise "Samsun’un dinamikleri bir araya gelerek Samsun’da yeni bir hamle başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı Destek Ofisi’nin desteklediği Samsun’u sanayi kenti yapmak için bir yola çıktık ve bunun için bugün Samsun’umuz 11 tanenin üzerinde OSB’ye sahip bir şehir oldu. Bu şehirlerimize son iki yıl içerisinde tahsis ettiğimiz 150 üzerinde yatırımcı var. Bunlar holdingler. Bunlar uluslararası şirketler. Bunlar gelecekler mevcut sanayicilerimizin ürettiklerinin bir yerlerde pazarlamaları lazım. Yani satmaları lazım. Çarkı döndürmeleri lazım. Bunlar bu ikili iş görüşmeleri ürettiklerini satmak için yapılan bir şey. O nedenle etkinliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Avrupa şampiyonluğu yaşamış olan ve şimdi de iş ve motivasyon dünyasında ilham veren konuşmalarıyla tanınan eski A Milli Basketbolcu Kemal Tunçeri de konuşmacı olarak yer aldı.

Yapay zekâ destekli teknoloji sayesinde, ikili iş görüşmeleriyle "Yeni İş Ortaklıkları", "Gerçek Ticaret Potansiyeli", "Verimli Bağlantıları" başlıklarında ticareti büyütme fırsatının yakalandığı etkinlikteki özel oturumda konuşmacılar, "Yerelden Globale Başarı Öyküleri" başlığı altında da bölgenin en güçlü KOBİ’leri, yatırımcıları ve iş dünyasının başarılı liderleri, kendilerini başarıya götüren yolda attıkları stratejik adımları, ihracat vizyonlarını ve markalaşma süreçlerindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.