Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kolay Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Ö.Ç. idaresindeki 55 AGR 407 plakalı hafif ticari araç Burunca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Ö.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan S.Y., T.Y., O.Ş. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.