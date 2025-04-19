Samsun’da son günlerde etkili olan sis ve pus, şehirde hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle sabah saatlerinde yoğun şekilde hissedilen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehrin yüksek kesimleriyle birlikte merkezde de etkisini sürdüren sis ve pus, yüzde 90’a yaklaşan nemle birlikte soğuk olarak hissedildi. Olumsuz havaya karşı tedbir alan vatandaşlar, nisan ayında montlarını giyerek sokağa çıktı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerden başlayarak zamanla genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşları sis ve muhtemel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.