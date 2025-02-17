Samsun’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Can Erzenoğlu idaresindeki 55 AJL 574 plakalı otomobil ile Yusuf İslam Yavuz yönetimindeki 55 RG 765 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Doğan Can Erzenoğlu ve Yusuf İslam Yavuz ile otomobilde bulunan Bedirhan Dereözü ve Umut Arlı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.