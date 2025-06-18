Samsun’da narkotik polisi tarafından bir iş yeri ve evde yapılan aramada, koliler içerisinde 7 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde V.U. (39) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda 7 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.