Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi’nde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, huzurevi tahliye edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. 112’ye yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edilirken, can kaybı yaşanmaması için huzurevi tamamen boşaltıldı.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.