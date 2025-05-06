Samsun’da gazeteci Sedat Öksüzoğlu’nun 6 yaşındaki kızı Beren Öksüzoğlu, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Minik Beren son yolcuğuna uğurlandı.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti İkinci Başkanı Sedat Öksüzoğlu’nun 6 yaşındaki kızı Beren Öksüzoğlu, bir süredir mücadele ettiği hastalıktan hayatını kaybetti. Beren Öksüzoğlu’nun vefatı, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Minik Beren’in cenazesi, ikindi namazını müteakip Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda başkanları ve basın mensupları katıldı.