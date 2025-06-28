Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşım sistemlerinden vatandaşların daha etkili yararlanmalarını sağlamak adına yürüttüğü dijital durak projesi kapsamında prototip duraklarından ilkini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesince vatandaşların konforu, güvenliği ve bilgilendirilmesini artırmak adına geliştirilen dijital durak projesi kapsamında ilk durağın kurulumu yapıldı. İlk örnek durak uygulamasının ardından, şehrin ana güzergahlarındaki 152 noktada dijital duraklar temmuz ayı içerisinde yapılmaya başlanarak yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yeni nesil dijital duraklarda; LED bilgi ekranı ile otobüs hat bilgileri, sefer saatleri ve duyurular anlık olarak paylaşılacak. Sesli anons sistemi sayesinde görme engelli vatandaşlar için erişilebilirlik de artırılmış durumda. USB şarj üniteleri ile mobil cihazlar da şarj edilebilmekte.

Başkan Doğan çalışmaları yerinde inceledi

Yeni nesil duraklar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bizler Samsun’umuzun ulaşım altyapısını daha da kuvvetlendirmek, hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve erişilebilir ulaşım hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde dijital durak dönemine geçiş yapıyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kurulumu tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar planladığımız duraklarımızın montajını yapacağız. Yeni nesil dijital duraklarımızda otobüs hat bilgileri, sefer saatleri ve duyurular anlık olarak paylaşılıyor olacak. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.