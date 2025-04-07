Samsun’da "Samsun Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı"nın ikincisi yapıldı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, otizmli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal politikalar, sosyal hizmetler, kültür ve spor alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit ve Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş’ün müzik dinletisi sonrası konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Değerli kardeşlerimizle her zaman omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bizim Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Sosyal ihtiyacı olan engelli kardeşimiz orada ücretsiz misafir ediyoruz. Millet Bahçesi’nde engelsiz yaşam parkı oluşturduk. Orada bir otizm parkı oluşturuyoruz. Otizmli bireylere orada bir merkez açmayı planlıyoruz. ALO 153 binamızın hemen yanında bir otizm parkı oluşturduk" dedi.

"Samsun’da halihazırda bin 39 otizmli bireye çeşitli hizmetler sunulmakta"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Otizm, yalnızca bireyleri değil, aileleri ve dolayısıyla tüm toplumu etkileyen önemli bir konudur. Her bireyin olduğu gibi otizmli bireylerin de toplum içerisinde aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer alabilmesi bizlerin öncelikli sorumluluğudur. Bakanlığımızın 2023-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Otizm Eylem Planı; erken tanıdan müdahaleye, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede önemli hedefler içermektedir. Bu hedefler doğrultusunda ilimizde yürütülen çalışmalar, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve ailelerine destek sunmaya yöneliktir. Nitekim Samsun’da halihazırda bin 39 otizmli bireye çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Ancak bizler biliyoruz ki, bu alanda yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz vardır" diye konuştu.

"Toplumsal farkındalık, anlayış ve kapsayıcılık gerektiren bir konu"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ise "Otizm, yalnızca bireysel düzeyde kazanılan farkındalıklarla sınırlı olmayan, toplumsal farkındalık, anlayış ve kapsayıcılık gerektiren bir konudur. Bu nedenle bu tür bilimsel etkinlikler, bu farkındalığın kazandırılmasına hizmet etmesi, otizmi bir sağlık ve eğitim sorunu olarak değerlendirmenin yanı sıra, otizmle ilgili toplumun her katmanını bilinçlendirme ve sosyal anlayışı dönüştürme aracı olarak ele almamıza olanak tanıması nedeniyle oldukça kıymetlidir. Bugün burada gerçekleştireceğimiz bu sempozyumun, hem otizm konusunda akademik çalışmaların ve toplumsal sorumluluğun birleştiği bir ortam oluşturulmasına hem de toplumdaki tüm bireylerin eşit haklar ve fırsatlar içinde yaşaması adına önemli kazanımların elde edilmesine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Otizmli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmakta kararlıyız"

Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın da, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen 2. Ulusal Otizm Eylem Planı, ülkemizde bu alanda sistematik ve sürdürülebilir politikaların temelini oluşturmuştur. Bu kapsamda, Samsun Valiliği olarak ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, otizmli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmakta kararlıyız. İlimize özgü olarak hazırlanacak olan ’Samsun Otizm İl Eylem Planı’yla; kurumlar arası iş birliğini artırmayı, hizmetlerin kapsayıcılığını geliştirmeyi ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlara daha hızlı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu sempozyumun hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgi paylaşımıyla özellikle sahada görev yapan meslek elemanları için yol gösterici olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra sunumlarla devam etti.