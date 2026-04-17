Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm Eylem Planı, düzenlenen programla tanıtıldı.

Samsun'un turizm potansiyelinin geliştirilmesi, sürdürülebilir turizm hedeflerinin belirlenmesi ve şehrin turizm vizyonuna katkı sunulması amacıyla hazırlanan Turizm Eylem Planı Tanıtım Programı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, 'Turizmden 65,2 milyar dolar gelir elde ettik. Bu göstergeleri ileriye taşıyabilmek amacıyla bakanımız liderliğinde il tanıtım ve geliştirme programını başlattık. Bu kapsamda Samsun'da önemli bir aşamayı yaşıyoruz. 2024'te tamamlanan Turizm Master Planı doğrultusunda Samsun Turizm Eylem Planı bugün sunuldu. Samsun turizminin gelişimi, ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması ve Samsun'a yönelik turizm talebinin, ziyaretlerin artırılmasıyla bakanlığımız TGA desteğiyle Samsun'un turizm sektöründe Türkiye'den aldığı payının artacağına ve sektörün gelişimine olan inancımızla bakanlığımız adına tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum' dedi.

Vali Tavlı: 'Samsun'un turizmi, hızlı trenle daha da hızlanıyor'

Hızlı trenin Samsun'a gelmesi ile turizmin daha da hızlanacağına değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, 'Turizm Haftası'nda Turizm Master Planı sizlerle paylaşıldı. Turizm Eylem Planı'nın sizlerle paylaşıldığı bu toplantı öncesinde, aynı gün Resmi Gazete'de Samsun hızlı treninin birinci etabının başladığı da Cumhurbaşkanımız tarafından müjdelendi. Hızlı tren, tarımda, teknolojide, eğitimde, sağlıkta her türlü çalışmayı hızlandıracağı gibi Samsun'un turizmini de hızlandıracak inşallah. Temennimiz bu. Burada yapılan çalışmalar; eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden ulaştırmaya kadar her alanda Türkiye Yüzyılı'na yakışır çalışmalar. Bu çalışmalarda Samsun'umuza vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hızlı trenle turizm daha da hızlanıyor diyorum' diye konuştu.

Başkan Doğan: 'Önceliğimiz, Samsun'u sadece gezilen değil, 'hissedilen' bir dünya şehri haline getirmek'

Şehri sadece gezilen değil, dünya şehri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Turizm artık sadece sayıların konuşulduğu bir alan değildir. Bugün turizm; deneyimin, niteliğin ve katma değerin öne çıktığı bir dönüşüm sürecidir. 2025 yılı itibarıyla ülkemiz turizmde 65 milyar doların üzerinde bir gelir seviyesine ulaşmış, 2026 yılında da bu güçlü büyüme ivmesini sürdürmüştür. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir: doğru planlama ve güçlü vizyonla hareket eden şehirler, bu büyümeden daha fazla pay alacaktır. Biz de Samsun olarak tam bu noktada, planlı, sürdürülebilir ve güçlü bir turizm vizyonuyla hareket ediyoruz. Ancak bizler biliyoruz ki turizm artık sadece bir sayı yarışı değildir; bir nitelik, bir derinlik ve her şeyden önemlisi bir deneyim yolculuğudur. İşte bu yüzden biz, Samsun'u sadece gezilen değil, her köşesiyle 'hissedilen' bir dünya şehri haline getirmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Hazırladığımız Samsun Turizm Eylem Planı, şehrimizi rastlantılarla değil, hedeflerle büyütecek bir yol haritasıdır. Bu planla; ziyaretçi sayısını artırmayı, yabancı turist oranını yükseltmeyi, kalış süresini uzatmayı, turizm gelirini artırmayı, rekabet gücümüzü geliştirmeyi, turizmi tüm ilçelerimize yaymayı ve dijital dönüşümü sağlamayı amaçlıyoruz. Ama biz sadece hedef koymuyoruz, bu hedeflere ulaşacak güçlü bir sistem kuruyoruz. Samsun'un turizm potansiyelini tek bir alana sıkıştırmıyoruz. Tarih ve macera turizmiyle geçmişimizi deneyime dönüştürüyor, ekoturizmle doğamızı koruyarak değerlendiriyor, gastronomiyle yerel lezzetlerimizi dünyaya açıyor, kıyı turizmiyle Karadeniz'in gücünü kullanıyor, termal ve kış turizmiyle yıl geneline yayılan bir destinasyon oluşturuyoruz. Biz istiyoruz ki Samsun'a gelen bir ziyaretçi sadece gezip gitmesin; bu şehri hissetsin, yaşasın ve yeniden gelmek istesin' şeklinde konuştu.

Demirtaş: '2,5 milyona yakın ziyaretçi sayısı ile 450 milyon dolar turizm geliri hedefi, 2030 yılı için ulaşılabilir'

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ise Turizm Eylem Planı tanıtımında şu ifadeleri kullandı:

'Samsun Turizm Eylem Planı, Samsun Turizm Master Planı'nı uygulanabilir proje ve eylemlere dönüştürmeyi hedeflemektedir. Turizm master planları; şehirlerin tüm turizm değer ve ürünlerinin plan, program ve projeler ekseninde harekete geçirilmesiyle ulaşılabilecek hedeflerin belirlenmesini, bu hedeflere ulaşmak için ortaya konan tüm süreçlerin paydaş kurumlarca koordineli şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kültürel değerler ile doğal mirasın korunmasını kapsayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm potansiyeli yüksek şehirler için ortaya koyduğu bir politikadır. Samsun turizmini turizmin 14 çeşidiyle ele alan, 7 kategoride uygulamayı öngören Samsun Turizm Eylem Planı somut 74 proje içermektedir. Bu projeler, Samsun turizmini şekillendirmeyi ve geleceğine yön vermeyi hedefleyen, bugünün öncelikleri ve yarının başlangıçlarıdır. Samsun'u, gençleri, sporcuları ve macera tutkunlarını çeken marka değeri yüksek bir spor ve macera şehri olarak ulusal ve uluslararası ölçekte öne çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle doğa ve macera sporlarının belirli alanlarda sezon boyu sürekliliğini ve spor turizmi belgesinin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. 6 projenin gerçekleşmesiyle bu hedeflere ulaşmak mümkün olacaktır. Gastro Samsun vizyonuyla, Samsun'un asırlık mutfak kültürünü, coğrafi işaretli ürünlerini ve tarımsal zenginliklerini yalnızca sofrada değil; turizmde, markalaşmada ve yerel kalkınmada stratejik bir güce dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gastronomi atlası, tematik lezzet rotaları, uluslararası festivaller ve üretici-restoran iş birliği sayesinde Samsun'u günübirlik tadılan değil, bilerek gelinen ve tekrar ziyaret edilen bir gastronomi destinasyonu haline getiriyoruz. Süreci sağlıklı bir şekilde yürütüp projelerimizi hayata geçirdiğimizde, master planın Samsun için öngördüğü 2,5 milyona yakın ziyaretçi sayısı hedefi ile 450 milyon dolara yakın turizm geliri hedefi, 2030 yılı için ulaşılabilir ve makul hedeflerdir.'

Yoğun katılımla gerçekleştirilen tanıtım programına ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, mülki ve idari amirler, STK temsilcileri ile turizm sektörü paydaşları katıldı.