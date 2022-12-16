Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çilehane Mahallesi Alaçam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile F.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.E., tartıştığı M.Ç.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralan M.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.