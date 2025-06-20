Samsun merkezli 6 ilde "motosikletlerde usulsüz silindir hacmi artışı" ile ilgili düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan faydalanmak amacıyla, silindir hacmi 50 cc ve altında olan, basit günlük kullanım amacıyla üretilen motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Bazı bayiler tarafından, motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı ortaya çıkarıldı. Samsun merkezli olarak Ankara, Ordu, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda toplam 12 motosiklette motor hacmiyle oynandığı netleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan 11 kişi serbest bırakılırken, U.Ö.(31) ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.