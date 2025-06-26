Özbekistan’daki Alfraganus Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri, Samsun’da hastane ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette iki ülke arasındaki sağlık turizmi işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özbekistan’daki Alfraganus Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ozod Kuliev, Travmatoloji Uzmanı Dr. Bobir Khoshimov, Radyoloji Uzmanı Dr. Munojaat Shodieva, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Kamola Erkinova ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nazira Rikhsieva, VM Medical Park Samsun Hastanesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke arasındaki sağlık turizmi potansiyeli ele alınarak iş birliği imkânları değerlendirildi. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetleri, uluslararası hasta kabul süreçleri ve tedavi imkanları hakkında heyete kapsamlı bir sunum yapıldı.

"Uluslararası sağlık hizmetlerinde bölgesel merkez olma hedefindeyiz"

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, sağlık turizmi ve hastanelerinin hizmet kapasitesiyle ilgili şunları söyledi:

"VM Medical Park Samsun Hastanesi, Karadeniz Bölgesi’nde 3. basamak özel sağlık hizmeti sunan bir hastane. Bu nedenle yalnızca Türkiye’de değil, çevre ülkelerde de sağlık alanında referans merkezi olmayı hedefliyoruz. Özbekistan’dan gelen değerli heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasında sağlık turizmine yönelik kalıcı ve sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Samsun, hem coğrafi konumu hem de sağlık altyapısı ile uluslararası hasta hizmetleri için ideal bir merkez konumunda. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, bölgeye ve komşu ülkelere sağlık alanında katma değer sağlamayı sürdüreceğiz."