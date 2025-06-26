Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el sanatları eserleri, "Elimizdeki Emek, Düzce BELMEK" adlı sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren BELMEK, vatandaşların hem meslek edinmelerine hem de sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlamayı sürdürüyor. Kursiyerlerin yoğun emekle hazırladığı eserler, BELMEK Aziziye Kurs Merkezi’nde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Serginin açılış kurdelesi, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yıldız, Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ergün ve Düzce Halk Eğitim Merkezi eski Müdürü Hüseyin Can tarafından kesildi.

Sergide; el sanatları, dikiş, takı tasarımı, çini, tezhip, tel kırma, ekopsi, resim ve ahşap boyama gibi birçok alanda eğitim alan kursiyerlerin özgün çalışmaları yer alıyor. Sergi, hem ziyaretçilerden tam not aldı hem de kursiyerlerin emeklerinin birer örneği olarak beğeni topladı.