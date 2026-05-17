Hatay'ın Samandağ ilçesinde alevlere teslim olarak yanan iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA