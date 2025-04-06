Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, saman fiyatlarının 3 ayda yüzde 18,4 yükseldiğini açıkladı.

Birliğin yayınladığı fiyat bülteninden alınan bilgilere göre, 1 Ocak’tan bu yana besiciliğin en önemli girdisini oluşturan yemlerin fiyatlarında artışlar yaşandı. Yeni yıla girerken 602,5 lira olan 50 kilogram süt yemi (19) yüzde 10,4 artışla 665 liraya, 50 kilogramlık süt yemi (20) 621,5 liradan yüzde 8,6 yükselişle 675 liraya, süt yemi (21) ise yüzde 8,7 artarak 652,5 liradan 709,5 liraya çıktı. Besi yeminin 50 kilogramlık torbası ise 551,25 liradan yüzde 11,11 yükselerek 612,5 liraya ulaştı. Mısır alajında 2,70 liradan 2,98 liraya yükselmeyle yüzde 10,37’lik bir artış oldu.

Yoncanın kilogramı 9,50 liradan 10 liraya çıkarken, saman fiyatları 2,83 liradan yüzde 18,4 artışla 3,35 liraya çıktı. 25 kilogramlık buzağı maması, 2968 liradan yüzde 4,6 artarak 3 bin 106 lira oldu. Yeni yıla girerken çiğ süt fiyatı sadece yüzde 16,17 artışla 17 lira 15 kuruşa çıktı. Saman fiyatlarındaki yükseliş oranı, çiğ sütte yeni yıla girerken yapılan artış oranının üzerine çıkmış oldu.