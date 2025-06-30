Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Meriç Berkil seçildi.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği Olağan Genel Kurulunu dernek binasında gerçekleştirdi. 9 yıldır dernek başkanlığını yürüten Erkan Esen’in aday olmadığı ve tek liste ile yapılan seçimde derneğin yeni başkanı Meriç Berkil seçildi. Yeni başkan Berkil, görevi Esen’den devraldı.

Salihli’de Beşiktaş’ın değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten yeni başkan Berkil "Devraldığımız Beşiktaş bayrağını, kaldığımız yerden dalgalandırmaya devam edeceğiz. Yönetim ve Denetim Kurulumuzun çoğunluğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyelerimizden oluşmaktadır. Derneğimizin üye kayıtları tüm Beşiktaş sevdalılarına açıktır. Asıl olan hayattır, hayatta Beşiktaş" dedi.

Meriç Berkil Başkanlığı’ndaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği yönetimi Onur Çıvgın, Ali Levent Yalçın, Mehmet Şen, Erdal Pekdoğan, Ensar Bilgili, İsa Ceylan, Erkan Esen, Mesut Turan, Okan Esen, Bora Aksoy, Serkan Kaşal, Okan Körezli ve Gökhan Ertaş’tan oluştu.