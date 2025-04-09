Çayırova’da sevenleri ile bir araya gelen Op. Dr. Salih Selman, "Günümüzdeki İlişkilerimiz" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Op. Dr. Salih Selman’ı sevenleriyle buluşturdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yüzlerce Çayırovalı katılım gösterirken, İlçe Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de programı yerinde takip etti. Op. Dr. Salih Selma, "Günümüzdeki İlişkilerimiz" konulu söyleşisinde dinleyicilerinden gelen soruları yanıtladı. Söyleşi öncesinde Başkan Çiftçi, günün anısına Selman’a hediye takdim etti.

Başkan Çiftçi, "Çocukluğumun geçtiği, halen daha yaşamakta olduğum Çayırova’ma hizmet etme şansı verdiği için rabbime sonsuz hamd olsun. Bizler Çayırova’da sizlerin desteği ile önemli görev yapıyoruz. Omuzlarımızda büyük sorumluluklar var. 6 senedir görev yaptığımız süre boyunca özellikle şehrimizi imar ederken, neslin ihyasını da ihmal etmemek adına etkinliklerimizi düzenliyoruz. Kıymetli hocama bizleri kırmayıp bugün burada olduğu için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Op. Dr. Salih Selman, program sonunda Çayırovalı sevenleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.