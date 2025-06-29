Kahramanmaraş’ta üretilen yerli salatalıkta hasat dönemi başlarken, ürünler çevre illere de gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yer alan Kadıoğlu çiftliğinde salatalık hasadı hem seralarda hem de açık alanda devam ediyor. Yerli üretim salatalıklar, kent ekonomisine katkı sağlarken lezzetiyle çevre illerden yoğun talep görüyor.

Kadıoğlu çiftliğinde yapılan üretimde hem seralarda erken hasat avantajı sağlanıyor hem de tarlalardaki açık alanda yüksek verim elde ediliyor. Sabah erken saatlerde başlayan hasatla toplanan salatalıklar, boylarına göre sınıflandırılarak paketleniyor. Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Adana ve Malatya gibi çevre illere gönderilen ürünler, tazeliğiyle tüketiciden tam not alıyor.

Üreticiler, özellikle yaz aylarında tüketimi artan salatalığın, hem ekonomik değerinin yüksek olduğunu hem de suya dayalı yapısı nedeniyle üretiminin keyifli geçtiğini belirtiyor.

Kadıoğlu çiftliğinde üreticilerden Yahya Yenen, "Salatalığımız hem şirin hem de lezzetli. Toprağımız bereketli, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sabahın serinliğinde toplayıp hemen sevkiyata hazırlıyoruz. Talep çok güzel gidiyor. Ürünler bir gün durup bir gün toplanıyor. Dönüm başı bir ton civarı ürün elde edilebiliyor. Hallere gidiyor, marketlere ve çevre illere de gönderiliyor" dedi.

Bir başka üretici ise, "Ürünlerimiz çeşitli illere gönderiyoruz. Çok güzel bir potansiyele sahip iklimi çok güzel. Hem sera da hem de açık alanda üretim yapılıyor" diye konuştu.