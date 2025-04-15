İzmir’in Urla ilçesinde sakız enginarında hasat heyecanı yaşanıyor. Tarlada 20 TL olan enginar tezgahta ise 40-50 TL’den alıcı buluyor.

İzmir’in Urla ilçesinde üretilen; karaciğer dostu olarak da bilinen enginarda, üreticinin yoğun hasat mesaisi sürüyor. Bölgeye özgü yetişen coğrafi işaretli sakız enginarının hasadı aralık ayında başlayıp mayıs ayının sonlarına kadar sürüyor. Sabah erken saatlerde yemyeşil tarlalardan özenle toplanan ürünlerin bir kısmı yapraklarıyla birlikte tüketilirken, bir kısmı ise yapraklarından arındırılarak ‘çanak enginar’ haliyle Türkiye’nin dört bir yanında sofralarda yerini alıyor. Bölgenin gastronomi değeri olan enginarın 1 adedi tarlada 20, tezgahta ise 40-50 TL arasından satılıyor.

"İnternet sayesinde Türkiye’nin her yerine gönderiliyor"

Bölgede üretilen enginarın aromasının Türkiye’nin hiçbir yerinde bulunmadığını belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, "Enginar, yıllardır var olan çok eski bir üründür. Enginarımız, internet ortamı sayesinde bütün Türkiye’ye tanıtıldı. Eskiden sadece bu bölgelerde, bir de İstanbul’da tüketiliyordu. Fakat pandemiyle birlikte üreticilerimiz çare aradı. Pazarlara çıkamayınca, internete yöneldiler. Türkiye’nin her yerine satılıyor. Üreticilerimiz de bunun için mücadele ediyor. Kooperatiflerin desteğiyle enginarımız Türkiye’nin her yerine ulaştırılıyor" diye konuştu.

"Ürünler soğuktan zarar gördü, kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşıyoruz"

İklim şartlarının enginarı etkilediğinden bahseden Uslucan, "Enginar, mayısın sonunda bitiyor. Yaz döneminde uyuyor. Risk alanlar ağustos ayında uyandırıyor. Eğer kış ılık geçerse güzel kazanıyorlar. Aralık ayından itibaren kesmeye başlıyorlar, mayıs sonuna kadar devam ediyor. Bu sene havalar çok ılıman gitti, mart ayının ortalarında kırağı oldu. Üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Ürünler soğuktan zarar gördü. Fakat arkası gelmediği için çabuk toparladı. İklim şartları çok etkiliyor. Kuraklık var. Her yıl daha da kötüye gidiyor. Kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

800 dönümlük arazide üretiliyor

İlçede yaklaşık 800 dönüm arazide enginarın üretildiğini söyleyen Uslucan, bölgede çoğunlukla sakız enginarının üretildiğini fiyatların sezona göre değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Uslucan, şunları kaydetti:

"Enginar uzun bir süre pazarda 40-50 TL arasında satıldı. Şu an sezonu yaklaştığı için tarlada 20, pazarda ise 35 TL civarında satılıyor. Ancak bazı üreticilerimiz, enginarın çanağını çıkarıp işliyor. O haliyle de pazarda 40 ile 50 TL arasında satılıyor."

Her yıl düzenlenen festival sayesinde enginarın tanıtımının da yapıldığını ifade eden Uslucan, vatandaşları 25-26-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 11. Uluslararası Urla Enginar Festivali’ne davet etti.

"Gençleri üretime kazandırmak zorundayız"

Üretimdeki en büyük sorunlardan birinin, gençleri tarlaya sokamamaları olduğunu belirten Uslucan, "Gençleri toprakla barıştıralım. 60 yaşında insanlar hala tarlada çalışıyorlar ama genç yok. Gençleri üretime kazandırmak zorundayız" dedi.

"Her türlü tüketebilirsiniz"

Çocukluk yaşlarından itibaren çiftçilik yapan 67 yaşındaki üretici Bülent Karabin, "Temizlenen enginarı ister zeytinyağlı ister etli, her türlü tüketebilirsiniz. Enginar, karaciğer dostudur. Sabah tarlaya geliyoruz ve ‘Ya Allah, Bismillah’ deyip hasada başlıyoruz. Ağustos ayında uyandırırız ve ilk suyunu veririz. Ondan sonra temizliği, çapası gibi işlemler sürer" açıklamalarında bulundu. Bu sezonun bereketli geçtiğine değinen Karabin, yaşıtları çiftçiliği bırakırsa üretimin zor olacağına vurgu yaptı. Genç neslin çiftçiliğe yanaşmadığını anlatan Karabin, gençlerin teşvik edilmesi gerektiğinin ve böylece onların üretime yanaşacağının altını çizdi. Masraflarının çok olduğunu kaydeden Çiftçi Gül Karabin ise, "Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Gece de evde enginarı temizliyoruz. Benim yazım ve kışım burada geçiyor" dedi.