Ordu’nun ‘sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, denizdeki teknelerin yanı sıra flyboard ve yağlı direk gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. İlçedeki iskele üzerinde düzenlen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, halk oyunları gösterisi ve ardından Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak tarafından deniz şehitleri adına denize çelenk bırakmasıyla devam etti.

Programda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca flyboard gösterisi sunuldu. Ardından ise iskeleye yerleştirilen yağlı direkten bayrak alma mücadelesi gerçekleşti. Yağlı direkten bisiklet ödüllü bayrağı almaya çalışanlar kıyasıya mücadele etti, denize düşenler renkli görüntüler oluşturdu.

Perşembe Belediye Başkanı Albayrak yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın önemine dikkati çekerek, "1 Temmuz, denizlerdeki egemenliğimiz, hakimiyetimiz ve özgürlüğümüzün en büyük nişanelerinden bir tanesi. İlçemiz de bu bayramın kutlandığı en özel yerlerden birisi. Böylesine önemli bir günde halkımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

Yağlı direkten bayrağı alarak bisiklet ödülünü kazanan 22 yaşındaki Tarık Namdar, defalarca denemenin ardından yağlı direkteki Türk bayrağını aldığını, kendisi için de sürpriz olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar ise düzenlenen organizasyondan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.